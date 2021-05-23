AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, "Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek hakarettir, tümüyle reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım İstanbul İl Başkanlığı'nda habercilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, Sedat Peker'in oğlu Erkan Yıldırım'la ilgili iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇAMUR ATANIN KENDİ ELLERİ KİRLENİR"

İddiaları reddettiklerini söyleyen Yıldırım, "Kesinlikle iftiradır, yalandır, çamur atanın kendi elleri kirlenir" dedi.

"OĞLUM VENEZUELA'YA ARALIK AYINDA GİTMİŞTİR, TEST KİTİ VE MASKE GÖTÜRÜP DAĞITMIŞTIR"

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz. Unutmayın ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil, geçen sene aralık ayında gitmiştir. Ve Covid'le mücadele amacıyla ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi malzemeler götürüp dağıtmıştır. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Resmi heyetle gittiği gerçek dışıdır, kendi imkanlarıyla kendisi biletini alarak, kendisi masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir."

Binali Yıldırım: Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek hakarettir VİDEO