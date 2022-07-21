Binali Yıldırım, "Bu millet nasıl 15 Temmuz’da bayrağı yere düşürmediyse, Cumhuriyet'in 100’üncü yılında da içeride ve dışarda terör örgütlerine göz açtırmayıp, onlara fırsat vermeyecek” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve açılışlara katılan Yıldırım, partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada 2023 seçimlerini hatırlatan Binali Yıldım, “Cumhuriyet 100. yılına girerken içeride ve dışarıda siyasetle, milli iradeyle karşı vesayetlerle, darbelerle elde edemeyenler yeni bir arayış içerisindeler.” ifadelerini kullandı.

"Durmak yok yola devam"

Muhalefetin kurdukları ittifaklarla 2023’te bir değişiklik yapacaklarını düşündüklerini ifade eden Yıldırım, “Buna inanıyorlar. Ama AK kadrolar, AK kadınlar, AK gençler, yol arkadaşlarımız buna izin verir mi, aziz milletimiz buna izin verir mi? O halde durmak yok yola devam. 2023’te Malatya tekrar destan yazmaya hazır mı?” şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım: Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkar VİDEO

"Alçaklar hak ettikleri cezayı gördüler"

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yıldırım, konuşmalarına şöyle devam etti:



“Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Birlikte kuvvet var, ayrılıkta felaket var. Birliğimizi ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi yıkmak isteyenler, zarar vermek isteyenler boşuna heveslenmesinler. Bu millet ve AK Parti iktidarı, onun lideri, kadroları 20 yıl boyunca bunlarla çok sınav verdi.

2017’de, 2013’de, 2016’da, 15 Temmuz’da yine Malatya dimdik ayaktaydı o gece. Ay yıldızlı bayrağımızı indiremediler, ezanımızı dindiremediler, alçaklar hak ettikleri cezayı gördüler. Daha yapacak çok işimiz var.” dedi.

"Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkar"

Bu süreçte muhalefetin tutumunu eleştiren Yıldırım, “Biz de isteriz hakikaten, memleket için, millet için 20 yılda AK Parti’nin yaptığından daha fazlasını biz yapacağız diyen bir muhalefet olsun. Ama ne yazık ki böyle bir muhalefet anlayışı yok. Yatıp kalkıp ne diyorlar, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı indireceğiz' peki sonra ne olacak diyoruz, ‘Valla onu bize söylemediler, ancak o kadarını söylediler’ diyorlar. Ben de diyorum ki bu millet Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkar, bayrağına da, toprağına da sahip çıkar.

Bu millet nasıl 15 Temmuz’da bayrağı yere düşürmediyse, Cumhuriyetin 100’üncü yılında da içeride ve dışarda terör örgütlerine göz açtırmayıp, onlara fırsat vermeyecek.” diye konuştu.

DHA'nın aktarımına göre; Yıldırım'ın sözleri büyük coşku yaşayan gençlerin sloganları ve türküleriyle kesilirken, Binali Yıldırım da söylenen türkülere eşlik etti.