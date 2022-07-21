Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
406.266
-0.94%
BTXN Coin
11.17
34.90%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Binali Yıldırım: Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkar

    Binali Yıldırım, "Bu millet nasıl 15 Temmuz’da bayrağı yere düşürmediyse, Cumhuriyet'in 100’üncü yılında da içeride ve dışarda terör örgütlerine göz açtırmayıp, onlara fırsat vermeyecek” dedi.
    • 21.07.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 17:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Binali Yıldırım: Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkar

    AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

    Çeşitli ziyaret ve açılışlara katılan Yıldırım, partililerle bir araya geldi.

    Burada yaptığı konuşmada 2023 seçimlerini hatırlatan Binali Yıldım, Cumhuriyet 100. yılına girerken içeride ve dışarıda siyasetle, milli iradeyle karşı vesayetlerle, darbelerle elde edemeyenler yeni bir arayış içerisindeler.” ifadelerini kullandı.

    "Durmak yok yola devam"

    Muhalefetin kurdukları ittifaklarla 2023’te bir değişiklik yapacaklarını düşündüklerini ifade eden Yıldırım, “Buna inanıyorlar. Ama AK kadrolar, AK kadınlar, AK gençler, yol arkadaşlarımız buna izin verir mi, aziz milletimiz buna izin verir mi? O halde durmak yok yola devam. 2023’te Malatya tekrar destan yazmaya hazır mı?” şeklinde konuştu.

    Binali Yıldırım: Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkar VİDEO

    Binali Yıldırım: Bu millet Recep Tayyip Erdoğan a sahip çıkar #1

    "Alçaklar hak ettikleri cezayı gördüler"

    Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yıldırım, konuşmalarına şöyle devam etti:

    “Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Birlikte kuvvet var, ayrılıkta felaket var. Birliğimizi ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi yıkmak isteyenler, zarar vermek isteyenler boşuna heveslenmesinler. Bu millet ve AK Parti iktidarı, onun lideri, kadroları 20 yıl boyunca bunlarla çok sınav verdi.

    2017’de, 2013’de, 2016’da, 15 Temmuz’da yine Malatya dimdik ayaktaydı o gece. Ay yıldızlı bayrağımızı indiremediler, ezanımızı dindiremediler, alçaklar hak ettikleri cezayı gördüler. Daha yapacak çok işimiz var.” dedi.

    Binali Yıldırım: Bu millet Recep Tayyip Erdoğan a sahip çıkar #2

    "Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkar"

    Bu süreçte muhalefetin tutumunu eleştiren Yıldırım, “Biz de isteriz hakikaten, memleket için, millet için 20 yılda AK Parti’nin yaptığından daha fazlasını biz yapacağız diyen bir muhalefet olsun. Ama ne yazık ki böyle bir muhalefet anlayışı yok. Yatıp kalkıp ne diyorlar, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı indireceğiz' peki sonra ne olacak diyoruz, ‘Valla onu bize söylemediler, ancak o kadarını söylediler’ diyorlar. Ben de diyorum ki bu millet Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkar, bayrağına da, toprağına da sahip çıkar.

    Bu millet nasıl 15 Temmuz’da bayrağı yere düşürmediyse, Cumhuriyetin 100’üncü yılında da içeride ve dışarda terör örgütlerine göz açtırmayıp, onlara fırsat vermeyecek.” diye konuştu.

    DHA'nın aktarımına göre; Yıldırım'ın sözleri büyük coşku yaşayan gençlerin sloganları ve türküleriyle kesilirken, Binali Yıldırım da söylenen türkülere eşlik etti.

    Binali Yıldırım: Bu millet Recep Tayyip Erdoğan a sahip çıkar #3


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Mustafa Varank: Global firmalar nasıl Türkiye'de yatırım yaparız diye araştırıyorlar
    Gündem

    Mustafa Varank: Global firmalar nasıl Türkiye'de yatırım yaparız diye araştırıyorlar

    Galatasaray Ali Akman için pazarlıklara başladı
    Transfer dosyası

    Galatasaray Ali Akman için pazarlıklara başladı

    Görüş Bildir