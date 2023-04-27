Binali Yıldırım: Bu seçim artık Türkiye'nin seçimi olmaktan çıktı İzmir Ticaret Odası’nın düzenlediği ‘Lojistik ve Mobilya Sektörleri Değerlendirme Toplantısı’na katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, “14 Mayıs seçimlerinin bugüne kadar yapılan hiçbir seçime benzemiyor” dedi.

İHA

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Lojistik ve Mobilya Sektörleri Değerlendirme Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs seçimleriyle alakalı da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, “Bu seçim artık Türkiye'nin seçimi olmaktan çıktı. Herkes bu seçimle ilgileniyor. Amerika, Avrupa, Orta Doğu herkes bu seçimle ilgileniyor. Merak ettiklerinden, sevdiklerinden mi zannediyorsunuz? Bakın Biden'ın başkanlık yarışında söylediği, 'Biz Türkiye ile ilgili hedeflerimizi, düşüncelerimizi, darbeyle, dayatmayla yapamadık. Bu sefer muhaliflerle beraber çalışacağız. Tayyip Erdoğan'ı seçtirmeyin.' Terör örgütü de Millet İttifakı ortağı gibi açıklama yapıyor. Bizim karşı adaya bir sözümüz yok ama o adayın iradesi dışında bir yapılanma, bir yönlendirme mevcuttur, terör örgütleriyle sınırlı değildir, onun arkasındaki sahipleri de işin içine girmiştir. Aslında yedili, altılı filan değil, on ikiye kadar çıkıyorsunuz. Dünyanın birçok yerinden maalesef böyle bir haksız rekabet oluşmuştur ama bunların unuttuğu şey Türk milletidir. Türk milleti, Atatürk'ün çizdiği yolda bunlara hak ettiği cevabı en iyi şekilde verecektir” dedi.

"Dile getirdiğimiz konularda hemen harekete geçildiğini görmek bizleri memnun etti"

Toplantıdaki konuşmasına AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’a hoş geldiniz diyerek başlayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Göreve geldiğimiz günden bugüne 5 yılı geride bıraktık. İlk amacımız kentimizdeki kardeş kurum ve kuruluşlarımızla, kentimize dair çalışmalarda fikir birliğine varmak, ortak akıl ile İzmir projeleri üzerinde kenetlenmek ve kentimizin ekonomisini, ticaret hayatını geliştirmekti. Bu hedefimize ulaşmaktan ve kurduğumuz diyalog mekanizması ile kentimizin ülke ekonomisine katkılarını arttırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kentimizde yürüttüğümüz tüm projelerimizde Sayın Başbakanımızın desteğini fazlasıyla aldık. İzmir sevginizi ve ilginizi bizden hiçbir zaman esirgemediniz ve taleplerimizi her zaman dinlediniz. Kendilerinin yol göstermesi ve liderliği sayesinde kentimize önemli katkılar sağladık. Yanı sıra sektörlerimiz özelinde yaşanan sorunları, üyelerimizden gelen talepleri tüm teferruatıyla her zaman aktarma imkânı bulduk. Dile getirdiğimiz konularda hemen harekete geçildiğini görmek bizleri memnun etti” diye konuştu.

Vali Köşger de söz aldı

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Lojistik ve Mobilya Sektörleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Gümrük verilerine göre yapılan ihracatta İzmir'in ülke ihracatına katkısı 20 milyar doların üzerindedir. İthalat verileriyle 40 milyar doları aşan dış ticaret verileri İzmir'in yakın gelecekte Türkiye'nin en önde gelen lojistik merkezlerinden birisi olacağını ortaya koyuyor. İzmir'de lojistik üssünden bahsetmek için sadece limanları ele almak yeterli olmayacaktır. Kara üzerinde de lojistik sahaların ve merkezlerin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır” diyerek sözlerini noktaladı.