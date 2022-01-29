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    Binali Yıldırım: Eğribel Geçidi, korkulu rüya olmaktan çıktı

    AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sivas-Giresun güzergahındaki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nin önünde poz verdi. Yıldırım, geçidin korkulu rüya olmaktan çıkarıldığına dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2022 - 12:09
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    Binali Yıldırım: Eğribel Geçidi, korkulu rüya olmaktan çıktı

    Giresun'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, 28 Aralık Salı günü tamamlanarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca çift yönlü olarak trafiğe açılmıştı.

    HEM GÜVENLİ GEÇİŞ HEM DE ZAMANDAN TASARRUF SAĞLADI

    Bir tüpü ulaşıma açılan Eğribel Geçidi, kış mevsiminde vatandaşlara güvenli geçiş sağlıyor.

    Ayrıca güvenli ve hızlı ulaşımı sağlayan tünel ile, yol 6,5 kilometre kısaldı.

    Güzergah üzerinde 20 dakikalık bir zaman tasarrufu da sağlandı.

    Binali Yıldırım: Eğribel Geçidi, korkulu rüya olmaktan çıktı #1

    "EĞRİBEL GEÇİDİ KORKULU RÜYA OLMAKTAN ÇIKTI"

    Tünelin sol tüpünün de 2022 yılının ekim ayında tamamlanması planlanırken, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan Eğribel Geçidi'ne yönelik bir paylaşım geldi.

    Yıldırım yaptığı paylaşımda Eğribel Geçidi'nin önünde poz verirken, "Bir hayal daha gerçek oldu. Eğribel Geçidi korkulu rüya olmaktan çıktı. Hayırlı olsun." dedi.

    Binali Yıldırım: Eğribel Geçidi, korkulu rüya olmaktan çıktı #2


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