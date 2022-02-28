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    Binali Yıldırım: En kötü barış, savaştan daha iyidir

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekata ilişkin 'barış' çağrısı yaptı.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 09:28
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    Binali Yıldırım: En kötü barış, savaştan daha iyidir

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 5'inci gününe girerken Ukrayna'nın, Rus ordusuna karşı direnişi sürüyor.

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden Rusya'ya yönelik bir paylaşım yaptı.

    "EN KÖTÜ BARIŞ SAVAŞTAN DAHA İYİDİR"

    Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgemizin ve dünyanın barış ve istikrarına tehdit oluşturan Ukrayna topraklarındaki savaş bir an önce sona ermelidir. Bu mübarek günlerde daha fazla kan ve gözyaşı dökülmemeli, çocuklar ve siviller zarar görmemelidir. En kötü barış, savaştan daha iyidir." ifadelerini kullandı.

    Binali Yıldırım: En kötü barış, savaştan daha iyidir #1


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