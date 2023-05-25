Binali Yıldırım fabrika çalışanlarıyla bir araya geldi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da bir plastik fabrikasını ziyaret etti. Burada konuşma yapan Yıldırım, "Savunma sanayinin yeterliliğini yüzde 80'lere çıkardık. Bunlar gurur verici şeyler. Eğer savunmada güçlü değilseniz bağımsızlıktan söz edemezsiniz." dedi.

DHA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Eyüpsultan’da sanayide, çalışanlarla buluştu.

Bir metal plastik fabrikasını ziyaret eden Yıldırım, burada bir konuşma yaptı.

Yıldırım, “Değerli kardeşlerim, üretmek çok kutsal birşey. Bir şey ürettiğiniz zaman, yaparken bazı zahmetler çekiyorsunuz. Ama işin sonunda eseri gördüğünüz zaman bütün yorgunluğunuz gidiyor. Ben de vaktiyle çok üretimde çalıştım. Çeşitli işlere girdim. Gemi yapımı, yat yapımı, parke, ahşap parke imalatı daha birçok konularda böyle bir tecrübem var. Şunu söylemek istiyorum. Sanayici olmak, bir şey üretmek para kazanmanın en kolay yolu değil. En öncelikli yolu değil. Daha kolay para kazanma yolları var. Ama haz için en güzel şey üretmektir. Zahmeti çoktur ama üretmenin verdiği o tatlı yorgunluğu hiçbir şeyde göremezsiniz. Bugün Elhamdülillah, ülkemiz her şeyi yapabiliyor. Her türlü malzemeyi imal edecek, şekil verecek hale geldik. Otomobili, tankı, helikopteri, İHA'sı, SİHA'sı. Savunma sanayinin yeterliliğini yüzde 80’lere çıkardık. Bunlar gurur verici şeyler. Eğer savunmada güçlü değilseniz bağımsızlıktan söz edemezsiniz. Bağımsızlığın şartı güçlü bir savunma sanayine, güçlü bir orduya sahip olmaktan geçiyor.Aksi halde başkalarının yemi haline gelirsiniz." diye konuştu.

"Mültecilerin bu sorun olduğu durduk yerde çıkmadı"

Yıldırım, "Bakın Irak'ta neler olduğuna. Suriye'de neler olduğuna, Afganistan'da, Yemen'de, Libya'da emperyal ülkeler çöktüler. Ve hala oralarda millet belini doğrultamıyor. Hepsi memleketinden can korkusuyla kaçmak zorunda kaldılar ve bu da bize bir yük oluşturdu. Bugün mültecileri konuşuyoruz. Mültecilerin bu sorun olduğu durduk yerde çıkmadı. Amerika, Afganistan işgal etmeseydi, onlar memleketlerinden bu tarafa canını kurtarmak için gelmek zorunda kalmayacaklardı. Aynı şey Suriye'de olmasaydı. Yine herkes yaşadığı yerde su mu çıktı? Yaşayıp devam edeceklerdi. Bu bir maalesef mecburiyetten doğan bir şey oldu" dedi.

"Eğer daha fazla üretmezseniz, daha fazla çalışana istihdam edemezsiniz"

Başkanvekili Yıldırım, “Ya bizim 20 yıl önce 13 bin fabrikamız vardı. Ülke genelinde bugün 80 bin fabrikamız var. Bunu nüfusumuz 20 yılda yüzde 30 arttı. Ama fabrika sayımız işte 13 bin 6 kat artmış. Yani yüzde 30, biri üçte bir, biri 6 kat artmış. Diğer yandan 12 milyon sigortalı çalışanımız vardı. Bugün 24 milyonun üzerine çıkmış toplam çalışanımız, Bağ-Kur'lu kendi işini yapanlarla 32 milyona ulaşmışız. Yani bu büyümenin ifadesidir. Eğer daha fazla üretmezseniz, daha fazla çalışana istihdam edemezsiniz. Türkiye büyüyor. Ama Türkiye'nin büyümesini, hızını kesmeye çalışan bir yapı var. O yapı da Türkiye'nin bölgede güçlü olmasını istemeyen 100 yıl önce bu toprakları işgal eden işgalciler, şimdi doğrudan işgal yapamadıkları için Türkiye'de yaptıkları şey terör örgütlerini arkadan desteklemek" diye konuştu.