Binali Yıldırım hastaneye kaldırıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Düzce Üniversitesi’nin akademik yılının açılış törenine katıldı. Yıldırım, törenin ardından kendini rahatsız hissetmesi nedeniyle tedavi altına alındı.

Düzce Üniversitesi 2022-2023 Akademik yılı açılış törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırılım katıldı.

İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Düzce Üniversitesi senatosu tarafından Binali Yıldırım’a mühendislik alanında fahri doktora belgesi Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından verildi.

Düzce Üniversitesi'nin akademik yılının açılış törenine katıldı

Doktora törenin ardından konuşan Yıldırım, üniversitenin 2022-2023 Yılı Akademik Açılış Töreni’nde bir arada olmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Düzce Üniversitesi'nin AK Parti iktidarının stratejik kararı çerçevesinde kurulduğunu dile getiren Yıldırım, iktidara geldiklerinde üniversiteye erişimin ciddi problem olduğuna işaret ederek, bugün üniversiteye erişimde ülkemizin dünya birincisi olduğunu vurguladı.

Tedavi altına alındı, serum verildi

Yıldırım daha sonra, üniversitede düzenlenen törenin ardından programına devam edemeden kendini rahatsız hissetmesi dolayısıyla üniversite hastanesinde tedavi altına alındı.

Serum verilen Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu ve bir süre dinleneceği öğrenildi.

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Öte yandan Binali Yıldırım'dan sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi.

Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Yıldırım, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yıldırım açıklamasında, "Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz." dedi.