Binali Yıldırım anjiyo oldu Medipol Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçen Binali Yıldırım’ın anjiyo olması gerektiği anlaşıldı ve hemen müdahale edildi. Anjiyo olan Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbuldaki evinde istirahat ettiği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler sonrası ilk ziyaretini Bayburt ve Gümüşhane'ye gerçekleştirdi.

Seçimden sonra en fazla oy aldığı illere teşekkür ziyareti gerçekleştiren ve bu kapsamda ilk olarak Bayburt ile Gümüşhane'yi seçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine de katıldı.

Bayburt ve Gümüşhane ziyaretleri yoğun geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşlik etmemesi dikkati çekti.

Binali Yıldırım ziyarete katılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretlerinde yalnız bırakmayan Yıldırım'ın neden teşekkür ziayretlerinde olmadığı merak edildi.

Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bayburt ve Gümüşhane gezilerine ise sağlık sorunu nedeniyle katılamadığı ortaya çıktı.

Anjiyo oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Medipol Hastanesi'nde rutin sağlık kontrolünden geçtiği sırada anjiyo olması gerektiği belirlendi.

Teşhisin hemen ardından Yıldırım'ın anjiyo olduğu ortaya çıktı.

Durumu iyi, evinde dinleniyor

Anjiyo olan Binali Yıldırım, doktorların kontrolünde İstanbul'daki evinde dinlenlenmeye çekildi.

Sağlık problemi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt ve Gümüşhane gezilerine katılamayan Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Geçmiş olsun mesajları yayınladı

Binali Yıldırım'ın anjiyo olduğunu öğrenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanımız, Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbimden acil şifalar diliyor; tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum." dedi.

Yaptığı paylaşım ile Binali Yıldırım'a sağlıklı günler dileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." dedi.