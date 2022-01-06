Binali Yıldırım: Kazakistan'ın yanındayız

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı seçilen Binali Yıldırım, Kazakistan ile ilgili destek paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı olan Binali Yıldırım, Kazakistan'da yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Binali Yıldırım, beklentilerinin, olayların ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeyecek şekilde sonlanması olduğunu belirtti.

"KARDEŞ KAZAKİSTAN İLE GÜÇLÜ DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Yıldırım, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları olarak kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz.

"HER TÜRLÜ KATKI İÇİN HAZIRIZ"

Ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."