Binali Yıldırım, koronavirüs testi için hastanede

Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte genel kontrol için gittiği hastanede koronavirüs testi de yaptırdı. Binali Yıldırım ile Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Bir süredir memleketi Erzincan'da bulunan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, genel kontrol amacıyla eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti.

Sağlık kontrolünden geçen Yıldırım çifti, Erzincan'daki temasları nedeniyle koronavirüs testi de yaptırdı.

Binali Yıldırım ile Semiha Yıldırım'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunu beklerken Ensonhaber.com'a özel açıklamalarda bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğunu ve endişeye gerek olmadığını belirten Yıldırım, test sonucunu öğrenince Twitter hesabından da açıklama yaptı.

"SONUÇ POZİTİF ÇIKMIŞTIR"

Binali Yıldırım, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

SÜRECİ EVDE GEÇİRECEKLER

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler.

DUA BEKLERİZ

Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerini kullandı.