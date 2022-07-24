Binali Yıldırım, muhalefetin İstanbul Havalimanı eleştirilerine cevap verdi

İstanbul Havalimanı'nın peşkeş çekildiği iddialarını eleştiren Binali Yıldırım, projenin 12 milyar euroluk bir yatırıma ulaşacağını, pandemiden önce ise garanti yolcu sayısını geçtiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Anadolu'da ziyaretlerini sürdürüyor.

Yıldırım son olarak Samsun'da temaslarda bulundu.

Son Başbakan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen partisinin 89. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada partililere hitap eden Yıldırım, AK Parti'nin iş yapma, hizmet etme uzmanı olduğunu söyleyerek başarılı projelere örnek verdi.

"Dünyanın en büyük havalimanı oldu"



Muhalefetin İstanbul Havaalanı eleştirilerini hatırlatan AK Parti Genel Başkanvekili, 6,5 milyar euro yatırım yapıldığını, yatırımların ikinci ve üçüncü etapta 12 milyar euroya çıkacağını söyledi.

Yıldırım şöyle konuştu:

"İstanbul Havalimanı'ndaki toprak hareketi 1 milyar 800 milyon metreküp, Kanal İstanbul 1 milyar 200 milyon metreküp.

Kanal İstanbul'dan daha fazla orada toprak hareketi oldu. Ve orası tekrar kazandı, kazandırıldı, rehabilite edildi ve dünyanın en büyük havalimanı oldu.





"25 sene sonra bize geri gelecek"



İlk etapta 6,5 milyar euro yatırım yapıldı, ikinci ve üçüncü etapta 12 milyar euroya çıkacak ve 25 yıl boyunca her yıl işletmeciler 1 milyar 50 milyon artı KDV euro kira verecek. 28,5 milyar 25 sene içerisinde devlete para verecekler ve 25 sene sonra da dünyanın en büyük havalimanını bize geri verecekler.

"Garanti yolcu sayısı aşıldı"

Hangisi peşkeş, nerede peşkeş birisi göstersin bana. Pandemiden önce de garanti edilen yolcuyu aşmıştır, üstüne para almaya başlamıştır.

Aşan kısmın yarısını biz alacağız, yarısını onlar alacak. İş bilmek ayrı bir şeydir, laf üretmek ayrı bir iştir.





"Konuşmaktan iş yapacak fırsatları olmadı"

Muhalefetin hakkını teslim etmek lazım. Onlar konuşmakta uzman çünkü iş yapacak fırsatları olmadı. Millet onlara hiç iktidar vermediği için konuşmada uzman oldular biz de iş yapmada uzman olduk."