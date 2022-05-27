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    Binali Yıldırım, Neriman Teyze'nin çay davetini kırmadı

    Tapusunu alan 67 yaşındaki Neriman Uysal, Binali Yıldırım'ı çaya davet etti. Yoğun programa rağmen Binali Yıldırım'ı adeta kolundan tutan Neriman Teyze evine götürmeyi başardı.
    • 27.05.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 17:12
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    Binali Yıldırım, Neriman Teyze'nin çay davetini kırmadı

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde tapu teslim törenine katıldı.

    67 yaşındaki Neriman Uysal, tapusunu Binali Yıldırım ve Mehmet Özhaseki'nin elinden aldı.

    Tapu teslim programında eğlenceli dakikalar

    Tapu tesliminin ardından sahnede yaşanan diyalog ise programa katılanları kahkahaya boğdu.

    Tapusunu aldıktan sonra Binali Yıldırım'ı çaya davet eden Neriman Uysal'a, Binali Yıldırım'ın hemen ardından katılması gereken programların olduğu söylendi.

    Binali Yıldırım, Neriman Teyze'nin çay davetini kırmadı VİDEO

    "Bir bardak çay içmeden sizi göndermem"

    İkna olmayan Neriman Uysal, "Ben dün akşamdan bu yana hazırlık yapıyorum. Bir bardak çay içmeden sizi göndermem." dedi. Adeta Binali Yıldırım'ın kolundan tutan Uysal, evine götürmeyi başardı.

    Neriman Uysal ve Binali Yıldırım arasında sıcak sohbet geçerken Uysal, ''Eşim rahmetli olmasaydı sizi yine davet ederdi. Rahmetli eşimle birlikte sizleri çok izlerdik. O yaşasaydı sizi davet ederdi evimize.'' dedi.

    Binali Yıldırım, Neriman Teyze nin çay davetini kırmadı #1

    "Gelmezse kendi bilir dedim ama sağ olsun geldi"

    Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür eden Uysal, "Başbakanıma teşekkür ediyorum beni kırmadı geldi. Evlerimiz yıkılıyordu, korkarak yatıyorduk. Binaların demirleri çıkmıştı. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum çok yardımcı oldu. Bizlere evlerimizi yaptılar, teslim ettiler. Başbakanımız için ben akşamdan hazırlandım. 'Şansımı deneyip çağıracağım gelirse gelir, gelmezse kendi bilir' dedim ama sağ olsun geldi.'' şeklinde konuştu.

    Binali Yıldırım, Neriman Uysal'a ev hediyesi olarak kahve makinesi hediye etti.

    Binali Yıldırım, Neriman Teyze nin çay davetini kırmadı #2

    Binali Yıldırım, Neriman Teyze nin çay davetini kırmadı #3

    Binali Yıldırım, Neriman Teyze nin çay davetini kırmadı #4

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