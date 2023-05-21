Binali Yıldırım: Oyu millet verecek, size ne oluyor AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesi aday oldu. O andan itibaren Kandil'dekiler bülbül gibi şakımaya başladı. FETÖ'cüler ötmeye başladı. Yetmedi; onların arkasındaki iplerini elinde tutanlar da konuşmaya başladı. Ne oluyoruz? Sizin oy hakkınız var mı kardeşim? Oyu millet verecek, size ne oluyor?" dedi.

DHA

İkinci tur seçime gidilen Türkiye’de geri sayıma geçildi.

28 Mayıs’ta sandığa gidecek olan seçmen ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ya da rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçecek.

Vatandaşın nabzını tutan siyasiler, çalışmalarına hız kattı.

Binali Yıldırım'ın Kocaeli notları

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kocaeli Kongre Merkezi'ndeydi.

AK Parti'nin mahalle temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım'a; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.

Burada partililere seslenen Yıldırım, 14 Mayıs'tan sonra depremzedelere yönelik sosyal medya paylaşımlarını hatırlattı.

"İnsanlık bu mu?"

Yıldırım, “Bizim anlayışımızda hizmette siyaset yok. Bunlar, ne yaptı? 3-5 tane kıyafet, yiyecek, insani yardım yaptılar. Sonra ne dediler? Oy onlara çıkmayınca, 'zehir zıkkım olsun' dediler. İnsanlık bu mu? Sizin insanlıktan anladığınız bu mu? Onun için o depremzedelerin, yakınlarının yüreklerinin ateşini soğutmak için 28 Mayıs, bir fırsattır; önemli bir gündür.” dedi.

"Oyu millet verecek, size ne oluyor?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin de konuşan Yıldırım, şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesi aday oldu. O andan itibaren Kandil'dekiler bülbül gibi şakımaya başladı. FETÖ'cüler ötmeye başladı. Yetmedi; onların arkasındaki iplerini elinde tutanlar da konuşmaya başladı. Ne oluyoruz? Sizin oy hakkınız var mı kardeşim? Oyu millet verecek, size ne oluyor? 14 Mayıs oldu. Daha seçim bittikten 2 saat sonra bunların 2 belediye başkanları var; onlara Laurel ile Hardy diyorum. 'Yüzde 58 ile kazandık' diyor. Nasıl oluyor bu kardeşim? 'Oylarımızı alıyorlar, iç ediyorlar. Hemen gidelim, meydanlara inelim, Seçim Kurulu'nun önüne gelelim' diyerek isyana çağırıyorlar.

"Milletin aklı ile alay etmeye kalktılar"