Binali Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Tuzla'da kullandı.

AA

Sandık başına giden isimlerden biri de Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım oldu.

Eşi Semiha Yıldırım ile Tuzla'da kendi adını taşıyan ilkokula gelen Yıldırım, oy kullanacağı "1028" numaralı sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaştı.

Eşiyle birlikte oyunu verdi

Görevlilere kimliğini ibraz eden Yıldırım, kabine geçip oyunu kullandı.

Yıldırım ve eşi "hayırlı olsun" dileklerinde bulunarak, zarflarını sandığa attı.

Yıldırım çiftine oy kullanırken torunları Sena (18), Ali (12), Erhan (6) ve Bahadır Yıldırım (5) da eşlik etti.

Sena Yıldırım ise ilk defa oyunu kullandı.

"İstanbul için, ülkemiz için hayırlı olur inşallah"

Binali Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin her tarafında Mahalli İdareler Seçimi yapıldığını söyledi.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye meclis üyeleri, muhtarlar, il genel meclis üyeleri velhasıl yerel yönetimlerin bütün görevlileri gelecek 5 yıl için seçiliyor. Biz de vatandaşlık görevimizi burada, Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yerine getirdik, oyumuzu kullandık. İstanbul için, ülkemiz için hayırlı olur inşallah." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)