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    Binali Yıldırım, Sakarya’da cenaze namazına katıldı

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Ali Arıduru'nun hayatını kaybeden eşinin cenazesine katıldı.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 15:04
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    Binali Yıldırım, Sakarya’da cenaze namazına katıldı

    Uzun yıllar TSE Sakarya İl Temsilciliği görevinde bulunan Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Ali Arıduru'nun kanser tedavisi gören eşi Nevin Arıduru hayatını kaybetti.

    Arıduru için Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığında salgın tedbirlerine uygun cenaze töreni düzenlendi.

    BİNALİ YILDIRIM'IN DIŞINDA ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI

    Düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başta olmak üzere; Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce katıldı.

    Binali Yıldırım, Sakarya’da cenaze namazına katıldı VİDEO

    YILDIRIM, CENAZENİN ARDINDAN SAKARYA'DAN AYRILDI

    Kılınan cenaze namazı sonrasında başsağlığı dileklerinde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya’dan ayrıldı.

    Hayatını kaybeden Nevin Arıduru, Erenler’de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

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    Binali Yıldırım, Sakarya’da cenaze namazına katıldı #2

    Binali Yıldırım, Sakarya’da cenaze namazına katıldı #3

    Binali Yıldırım, Sakarya’da cenaze namazına katıldı #4

    Binali Yıldırım, Sakarya’da cenaze namazına katıldı #5

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