Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
448.000
3.34%
EXEN Coin
14.58
1.03%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Binali Yıldırım, Salda Gölü'nü ziyaret etti

    Binali Yıldırım, Salda Gölü'nü ziyaret etti

    AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, eşiyle birlikte dünyaca ünlü gölü inceledi.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Burdur’daki ziyaretlerini sürdüren Binali Yıldırım, Lisinia Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Proje Alanı’ndan sonra Salda Gölü’ne geçti.

    Eşi Semiha Yıldırım ile beraber Salda Gölü’nü ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur eşlik etti.

    SALDA'YA ZİYARET

    Salda Gölü'ne gerçekleştirilen ziyarette, Yıldırım'a gölün fotoğrafı hediye edildi. Yıldırım, burada eşiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

    "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan göl, geçtiğimiz günlerde NASA’nın Mars’ta inceleme altına aldığı Jezero Krateri ile gündeme gelmişti.

    Binali Yıldırım, Salda Gölü nü ziyaret etti #1

    NASA'NIN PAYLAŞIMI

    Jezero Krateri’nin Salda Gölü ile benzer nitelikler taşıdığını belirten NASA, Kızıl Gezegen ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Jezero Krateri'ne seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz: Salda Gölü, Türkiye" ifadelerine yer vermişti.

    Binali Yıldırım, Salda Gölü nü ziyaret etti #2

    Binali Yıldırım, Salda Gölü nü ziyaret etti #3

    Binali Yıldırım, Salda Gölü nü ziyaret etti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir