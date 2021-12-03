Binali Yıldırım, Sevim Teyze'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürdü

Balıkesir'de esnaf ziyareti yapan Binali Yıldırım, Sevim Teyze'nin isteğini kırmadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntülü aradı. Sevim Teyze'nin Erdoğan'la olan samimi diyaloğu kameralara yansıdı.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de esnaf ziyaretinde bulundu.

SEVİM TEYZE'NİN İSTEĞİNİ KIRMADI

Çeşitli açılışlar da yapan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isteyen Sevim Yıldız'ın isteğini kırmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntülü arayan Binali Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanım, Sevim Teyze var telefonda" dedi.

ERDOĞAN'LA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

Sevim Yıldız ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasındaki samimi diyalog kameralara yansıdı.

"2023'TE KOŞTURCAM SENİN İÇİN"

"Cuman mübarek olsun Sevim Teyze" diyen Cumhurbaşknı Erdoğan'a Sevim teyze, şu yanıtı verdi:

"Allah bizden alsın ömrü,sana versin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Her gün ağlıyorum senin için. Dün akşam gece yarılarına konuştun, gördüm seni. Koşturcam senin için 2023'te. Sabahtan akşama kadar uyumayacağım."

Binali Yıldırım Sevim Teyze için Cumhurbaşkanı’nı aradı VİDEO







"NUR GELDİ YÜZÜMÜZE"

Sevim Teyze'nin sözleri için teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Gayet güzel bir şekilde görüştük" dedi.

Sevim Teyze ise, "İnşallah, inşallah. Nur geldi yüzümüze" diyerek gülümsetti.