Hastaneden taburcu olan Binali Yıldırım, köprücük kemiğinin iman tahtasından ayrıldığını ve kaburgalarında kırıklar olduğunu söylerken, tedavisinde emeği geçenlere ve dua edenlere teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'daki programdan dönerken trafik kazası geçirmiş, beraberindeki İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci ile kazadan yaralı kurtulmuştu.

Kazanın ardından bir gece Bakü'de müşahede altında tutulan Yıldırım ve yaralılar ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Binali Yıldırım taburcu oldu

Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde iki ameliyet geçiren Yıldırım, tedavi sürecinin ardından taburcu oldu.

Binali Yıldırım, hastane çıkışında açıklamalarda bulunarak kendisine dua eden ve tedavisinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Binali Yıldırım taburcu oldu VİDEO

"Rabbim korudu"

Yıldırım açıklamasında, "Ağır bir kaza geçirdik. Rabbim korudu. Milletimizin duası, eşimizin dostumuzun duası bu kazadan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu.

"Köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı"



Başımda müdahale gerektiren bir kesik, 2 sefer ameliyat edildi. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı.

Bu da bir operasyonla düzeltildi. 2 kaburga kırığım var. Bunlara yönelik bir işlem yapılamıyor, bunlar da zamanla iyileşek. Vücudun çeşitli bölgelerinde ezikler var. Onlar da zamanla düzelecek." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev'e teşekkür

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"Kaza mahalinden süratle helikopterle hastaneye getirildik. O sürede Cumhurbaşkanımızın doktorları refakat etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Azerbaycan'da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçakla memleketimize geldik. Burada daha detaylı tedavilere devam ettik.

Kazanın ilk olduğu andan itibaren çok yakın ilgi ve desteğini gördüğüm dost kardeş Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum.

Kaza ile beraber her anımı, her tedavi safhasını büyük titizlikle takip eden, her gün birkaç sefer aramak suretiyle doktorlarımızdan rapor alan değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.





"Çok insanın emeği var"



Çam Sakura, yüz akımız olan şehir hastanelerinden biri. Burada kısa sürede toparlanmamıza katkı sağlayan başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Başhekimimiz Nurettin Yiyit Hocamıza teşekkür ediyorum. Bir dizi ameliyat var. Çok insanın emeği var.

Kafamdaki cerrahi müdahale ve yırtığın düzeltilmesi için alanında oldukça uzman Ömer Özkan Hocamıza ve Perçin Hanım'a şükranlarımı sunuyorum. Köprücük kemiğinin yerine yerleştirilmesinde Mehmet Demirhan Hocamıza ve ekibine de teşekkür etmek isterim.





"Tedavimiz evde devam edecek"



Tedavimiz sırasında birçok kimsenin desteği var. Hemşireler sağlık görevlileri, doktorlar, bütün sağlık ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz. Özel teşekkürüm, kazanın olduğu andan itibaren sür'atle Azerbaycan'a gelen, ailem, eşim Semiha Hanım'a, çocuklarıma, aileme de bu zor süreçte gösterdikleri destek ve dayanışmadan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.

Elhamdülillah iyiyiz. Bundan sonra tedavimiz evde devam edecek."