Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını söyledi.

Erdoğan, “Sayın Binali Yıldırım'ı, Aksakallar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atadık. Binali Bey'in tecrübesi ve birikimiyle, ulaştırma başta olmak üzere konseyin çalışmalarına her alanda değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üstlendiği bu önemli görevde kendisine başarılar diliyorum.” dedi.

Binali Yıldırım, Türkiye'nin aksakalı oldu VİDEO

Yıldırım, Türkiye'nin aksakalı olarak; Türk dünyası arasında ilişkilere başkanlık edecek.

TÜRK KONSEYİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kuruldu.

Kurucu üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan oluşan Türk Konseyi, 6’ncı Zirvesi sırasında gözlemci statüsü kazandı.

Türk Konseyi 8’inci Zirvesi'nde de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev dönem başkanlığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a devretti. Yeni dönemde Türk Konseyi Başkanlığı görevini Türkiye yürütecek.