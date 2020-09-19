Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi

Binali Yıldırım yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Erzincan'daki temaslarının ardından Ankara'ya dönen Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile koronavirüs testi yaptırmıştı.

Sonuçların negatif olduğunu öğrenen Yıldırım çifti, 14 gündür evde karantina sürecindeydi.

Binali Yıldırım, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"HAMDOLSUN NEGATİF ÇIKTI"

Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Binali Yıldırım, dua eden herkese şükranlarını sunduğunu yapılan son testin sonucunun negatif olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" ifadelerini kullandı.