Binali Yıldırım ve Mustafa Varank, İstiklal'de gezdi

Binali Yıldırım ve Mustafa Varank, İstiklal'de gezdi

Binali Yıldırım ile Bakan Mustafa Varank, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) dün gerçekleştirilen açılış töreninin ardından İstiklal Caddesi'ne yürüdü.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) dün akşamki açılış töreninin ardından yürüyerek İstiklal Caddesi'ne geçti.

Yıldırım ve Varank’ın İstiklal'deki yürüyüşü sırasında ikiliyi görenler fotoğraf çektirdi.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLER

Yürürken zaman zaman ilerlemekte zorlanan Yıldırım ve Varank, vatandaşlarla bir araya geldi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN KESTANE İKRAMI

İki isim, cadde üzerinde bulunan bir kestaneciye de uğradı. Kestane tezgahının başına geçen Yıldırım, yoldan geçenlere kestane dağıttı.

Yıldırım ve Varank, caddedeki bir kafeye de giderek gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

MUSTAFA VARANK: BİNALİ ABİYLE TAKILDIK

Bakan Varank, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreni sonrasında İstiklal’de biraz takıldık… Tabii yanınızda Binali Abi olunca tanınmadan yürümek de haliyle zor oluyor." mesajını paylaştı.