Binali Yıldırım'a, Ayşe Türkmenoğlu'ndan geçmiş olsun ziyareti

Azerbaycan'daki trafik kazasında yaralanan ve tedavisi sonrası evinde dinlenen Binali Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan programı kapsamında bulunduğu Karabağ'da, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım ile kaza geçirdi.

Zengilan Havalimanı yolunda ilerleyen aracın karıştığı kaza sonucu Binali Yıldırım yaralandı.

Kaza sonrasında bir gece Bakü'de hastanede müşahede altına alınan Yıldırım, daha sonra İstanbul'a getirilerek Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavisine devam etti.

Yıldırım, saçlı derideki doku kaybı dolayısıyla başarılı bir doku nakli ameliyatı oldu.

Ayşe Türkmenoğlu'ndan ziyaret

Tedavisi sonrasında evinde dinlenen Binali Yıldırım'a bir ziyaret de, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu'ndan geldi.

Ayşe Türkmenoğlu, Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.