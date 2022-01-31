Binali Yıldırım'a kuş dili ile karşılama

Islık köyü olarak bilinen Kuşköy'ü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vekaleten ziyaret eden Binali Yıldırım'ın karşılanması sırasında ortaya renkli görüntüler çıktı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dün Giresun’un Çanakçı ilçesinde 500 yılı aşkın süredir kuş dili olarak da bilinen ıslıkla haberleşme geleneği ıslık dilinin yaşatıldığı Kuşköy'ü ziyaret etti.

Yıldırım, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “yaşayan insan hazinesi” ödülünü alan ıslık dili icracısı Mustafa Civelek ile de bir araya geldi.

Köylüler tarafından kemençe ve ıslık diliyle karşılanan Yıldırım, kendisini ıslıkla karşılayanlara ıslıkla cevap vermeye çalışınca ortaya renkli görüntüler yansıdı.

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"NASİPTE BURAYA GELMEK VARMIŞ"

Ulusal Envanterine kaydedilen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan ıslık dili icracısı Mustafa Civelek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı köyüne davet ettiğini hatırlatan Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vekaleten kendime ise asaleten Kuşköy'e geldim. Nasipte buraya gelmek de varmış.

"YA ERDOĞAN YA DA BEN GELECEKTİM"

Biliyorsunuz Ankara'da Külliye'de geçtiğimiz haftalarda bir etkinlik oldu. Özel ödüller dağıtıldı. Bunlardan bir tanesini de Mustafa Amca yaşayan insan hazineleri ödülünü sizin adınıza adına Cumhurbaşkanımızın elinden alındı. Köyünüzü tüm Türkiye'ye tanıttı. Mustafa Amca, Cumhurbaşkanımızı Çanakçı ve Kuşköy'e davet etti. Ben de salondayım, Cumhurbaşkanımız döndü 'Mustafa Bey'e, 'ya ben gideceğim, ya da Binali Bey gelecek' dedi. Cumhurbaşkanımıza vekaleten, kendime de asaleten bugün burada sizlerle beraberim. İyi ki gelmişim.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

Buralar zor yerler. Sizler buralara sahip çıkıyorsunuz. Kış, tabiat şartlarına rağmen toprağınıza, vatanınıza sahip çıkıyorsunuz. Hepiniz en güzel vatandaşlık vazifesi yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Sizin sayenizde ay yıldızlı bayrağımız her yerde dalgalanıyor. Önümüzde çok ama çok önemli günlerimiz var. Önümüzde büyük hedeflerimiz var. Gençlerimiz, kadınlarımız ve büyüklerimiz için daha güzel günleri hep beraber yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

ISLIK DİLİ İLE ERDOĞAN'A SELAM

Islık dili icracısı Mustafa Civelek ise ıslık dili ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek Kuşköy Köy’den selam gönderdi.

ISLIK DİLİ GELENEĞİ

Kuşköy yöresinde arazinin dağınık ve engebeli oluşu nedeniyle 500 yılı aşkın bir süredir kullanılan ıslıkla haberleşme yöntemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesine aday gösterildi.

Kuşdilinin, eğlence unsuru taşımadan değer görmesi ve korunması, genç kuşaklar tarafından öğrenilerek günlük hayatta kullanımının sağlanması amaçlanan başvuru sonuçlandı.

Kuşdili, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındı.







































Binali Yıldırım'a kuş dili ile karşılama VİDEO