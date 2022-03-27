Gıdanın petrolden de altında da önemli hale geldiğini ifade eden Binali Yıldırım, tün çiftçilere ekim çağrısı yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sancaktepe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Burada kameralar karşısına geçen Yıldırım, Rusya ile Ukrayna arasında savaş üzerinden değerlendirmelerde bulundu ve geçtiğimiz günlerde yaptığı ekim çağrısını yineledi.

TÜRKİYE'NİN RUSYA VE UKRAYNA İLE TİCARETİ

Rusya Ukrayna savaşı bittikten sonra bunun en önemli bedelini yaşayacak ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini aktaran Yıldırım, “Çünkü ticaretimizin büyük bir kısmı bu iki ülkeyle yapılıyor. Alışverişimizin 40 milyar doları Rusya ve Ukrayna ile yapılıyor. Bu iki ülkeden ülkemize 8 milyon ziyaretçi geliyor. Bu iki ülke dünyanın tahıl ihtiyacının yüzde 60’ını karşılıyor.

Binali Yıldırım'dan çiftçilere: Dağı taşı ekin ViDEO







DÜNYANIN HER YERİNDE GIDAYA ERİŞİMDE SORUNLAR YAŞANACAK

Şimdi bunlar yok, bunlar olmayınca ne olacak gıda, tarım ürünleri önemli hale gelecek. Sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde gıdaya erişimde sorunlar yaşanacak. Bunun farkındayız öncü göstergeleri görüyoruz ve gerekli tedbirleri de hükümetimiz alıyor.

DEDİLER GİBİ EKİN, DAĞI, TAŞI EKİN

Birkaç konuşmamda tarıma çok dikkat çektim, vatandaşlara dedim ki ekin, deliler gibi ekin, dağı, taşı ekin.





DEVLETİMİZ GEREKEN DESTEĞİ VERECEK

Merak etmeyin devletimiz sizin maliyetlerinizi biliyor, gereken desteği verecek. Yeter ki siz ekin çünkü artık gıda petrolden de altından da önemli hale geldi" dedi.