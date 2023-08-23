Binali Yıldırım'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama: Ciddi bir iyileştirme olacak AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak." dedi.

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Milyonlarca emekli merakla maaş zammını bekliyor.

Konuyla ilgili önemli bir açıklama da AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan geldi.

"Emekli maaşında ciddi iyileştirme olacak"

A Haber canlı yayınında konuşan Yıldırım, "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak" diyerek çalışma ile ilgili tarih de verdi.

Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."

"Enflasyonda düşüşü göreceğiz"

Enflasyon ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldırım şöyle dedi: