Enflasyona yönelik açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Belli ki biraz zaman alacak. Biz ne badirelerden geçtik, ne 15 Temmuz'lardan geçtik ve terör belasını hepimiz yıllarca yaşadık" dedi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, partisinin ilçe binasında hitaplarda bulundu.

Yıldırım’ın konuşmasına öne çıkan başlıklardan biri, enflasyon oldu.

Enflasyona karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Yıldırım, enflasyonun çözümünün biraz zaman alsa da vatandaşı korumanın görevleri olduğunu vurguladı. Ayrıca yeni tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirten Yıldırım, “Biz ne badirelerden geçtik” sözleri ile 15 Temmuz ile terörle mücadeleye atıf yaptı.

“Enflasyona karşı amacımız vatandaşlarımızın yanında olmak”

Binali Yıldırım, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Elhamdülillah adım adım, herkesin ihtiyacını yeniden gözden geçirdik ve enflasyona karşı amacımız; enflasyona karşı mücadelede vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara destek olmak.





“Belli ki biraz zaman alacak”

Enflasyon belli ki biraz zaman alacak ama o süre içinde enflasyona karşı vatandaşı korumak da görevimiz. Alınan tedbirlerin amacı bu.

Binali Yıldırım'dan enflasyon açıklaması: Belli ki zaman alacak VİDEO



“Biz ne badirelerden geçtik”

Daha henüz de bitmedi. Bir yandan parça parça bu tedbirler alınmaya devam ediyor. Biz ne badirelerden geçtik, ne 15 Temmuz'lardan geçtik ve terör belasını hepimiz yıllarca yaşadık. Buralara, bu dağlara terörden adım atılamıyordu. Allah'a şükür şimdi dağ, bayır, ova her tarafa rahat rahat vatandaşımız gidebiliyor.”

“Zekatı kadar oy vermişler”

Çankırı'nın Dodurga beldesinde yapılan seçimlere de değinen Yıldırım, "Hani ağzına pelesenk olmuş muhalefet, 'Seçim olsun, seçim olsun, seçim olsun'. 8 tane aday çıkardılar. Sonuç; yüzde 87 Cumhur İttifakı, yüzde 13 diğerleri yani zekatı kadar da onlara oy vermişler. Haksızlık yapmamışlar. Yıllarca aynı heyecanla aynı şevkle çalışmaya devam ediyoruz. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Bayram üzeri bütün vatandaşlarımızı uyaralım. Siz siz olun, kurallara dikkat edin çünkü biz yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Vatandaşlarımız sağ salim sevdiklerine bayram üzeri ulaşsınlar. En büyük duamız, dileğimiz budur." dedi.