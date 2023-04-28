Binali Yıldırım'dan Meral Akşener’in eleştirisine cevap: Terörle iş tutarsa gereken cevap verilir AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim eleştirilerine cevap verdi ve seçime bölücülerin ve FETÖ'cülerin karışması durumunda gereken sözü söylemek gerektiğini belirtti.

DHA

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda.

Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte siyasetin gündemi de hareketlendi.

Siyasilerin yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın "Bu seçim işgalcilerle, İstiklal Harbi verenler arasında yapılan bir seçim" ifadeleri üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Erzurum mitinginde, "Milletin birliğinden yana olan herkes bu ülkenin birinci sınıf, has evladıdır. Yahu alt tarafı seçime gidiyoruz." açıklamalarında bulundu.

Binali Yıldırım'a soruldu

Akşener'in bu sözleri seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a soruldu.

"Seçime bölücüler, FETÖ'cüler karışırsa gereken sözü söylemek bizim hakkımızdır"

Bir konuşmamda, "İşgalcilere karşı bu seçim istiklal mücadelesidir' dedim. Ben anlayamadım doğrusu neye alındığını" diyerek şu ifadeleri kullandı: