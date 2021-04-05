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Binali Yıldırım'ın acı günü
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın dünürü Hatice Köylübay, hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 05.04.2021 - 15:03
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın dünürü Hatice Köylübay'ın, yaşamını yitirdiği öğrenildi.
YILDIRIM AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Hatice Köylübay'ın vefatı, Yıldırım ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Öte yandan Binali Yıldırım'ın kızı Büşra Köylübay Yıldırım, 2005 yılında Özhan Köylübay ile hayatını birleştirmişti.