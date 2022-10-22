Binali Yıldırım'ın ameliyatı başarılı geçti

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren ve İstanbul'a getirilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, saçlı derideki doku kaybı sebebiyle doku nakli ameliyatı oldu.

Azerbaycan'a giden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'a gitti.

Temaslarının ardından dönüş yolunda Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Kazanın ardından bir gece Bakü'de hastanede müşahade altına alınan Yıldırım, ambulans uçakla dün İstanbul'a getirildi.

Tedavisinin devamı için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Deri nakli yapıldı

Koca, Binali Yıldırım'a, saçlı derideki doku kaybı dolayısıyla başarılı bir doku nakli ameliyatı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanı'mızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var." ifadelerini kullandı.

Şamil Ayrım vücudundaki kırıklar sebebiyle tedavi altında

Sosyal medya hesabından, aynı kazada yaralanan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Koca, "Azerbaycan'da Binali Yıldırım'la birlikte bulunduğu araçta trafik kazası geçiren milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım, vücudundaki bazı kırıklar sebebiyle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altında. Genel durumu iyi. Tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.