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    Binali Yıldırım'ın ameliyatı başarılı geçti

    Binali Yıldırım'ın ameliyatı başarılı geçti

    Azerbaycan'da trafik kazası geçiren ve İstanbul'a getirilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, saçlı derideki doku kaybı sebebiyle doku nakli ameliyatı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 09:12
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    Azerbaycan'a giden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'a gitti.

    Temaslarının ardından dönüş yolunda Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

    Kazanın ardından bir gece Bakü'de hastanede müşahade altına alınan Yıldırım, ambulans uçakla dün İstanbul'a getirildi.

    Tedavisinin devamı için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

    Deri nakli yapıldı

    Koca, Binali Yıldırım'a, saçlı derideki doku kaybı dolayısıyla başarılı bir doku nakli ameliyatı yapıldığını bildirdi.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanı'mızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var." ifadelerini kullandı.

    Binali Yıldırım ın ameliyatı başarılı geçti #1

    Şamil Ayrım vücudundaki kırıklar sebebiyle tedavi altında

    Sosyal medya hesabından, aynı kazada yaralanan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Koca, "Azerbaycan'da Binali Yıldırım'la birlikte bulunduğu araçta trafik kazası geçiren milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım, vücudundaki bazı kırıklar sebebiyle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altında. Genel durumu iyi. Tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

    Binali Yıldırım ın ameliyatı başarılı geçti #2

    Binali Yıldırım ın ameliyatı başarılı geçti #3


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