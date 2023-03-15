Binali Yıldırım'ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın acı günü...

Yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanan Binali Yıldırım, annesini kaybetti.

Yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi gören 84 yaşındaki Fahriye Yıldırım, bugün vefat etti.

Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Fahriye Yıldırım'ın vefatının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Ömer Çelik taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanvekilimiz Sn Binali Yıldırım’ın annesi Fahriye (Dursune) Yıldırım hanımefendinin vefatını teessürle öğrendik.



Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım olmak üzere tüm ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.



Merhumenin mekanı cennet olsun.