Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın acı günü...

Vatandaşların takdirini kazanan Binali Yıldırım, annesini kaybetti.

İstanbul'da tedavi gören 84 yaşındaki Fahriye Yıldırım, yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle bugün vefat etti.

Yıldırım'ın cenazesi namazı, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde kılındı.

Fahriye Yıldırım, cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Fahriye Yıldırım'ın vefatının ardından birçok siyasi isim, taziye mesajı yayınladı.

Binali Yıldırım, annesinin cenaze töreninde şu ifadeleri kullandı:

Son yolculuğunda bizi yalnız bırakmadınız. Birçok tanıdığımız ve tanımadığımız kişiler gelerek dualar edildi. Okunanları tüm geçmişlerimize hediye ediyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanvekilimiz Sn Binali Yıldırım’ın annesi Fahriye (Dursune) Yıldırım hanımefendinin vefatını teessürle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Genel Başkanvekilimiz @BY olmak üzere tüm ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhumenin mekanı cennet olsun.