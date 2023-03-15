Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın acı günü...
Vatandaşların takdirini kazanan Binali Yıldırım, annesini kaybetti.
İstanbul'da tedavi gören 84 yaşındaki Fahriye Yıldırım, yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle bugün vefat etti.
Cenaze töreni düzenlendi
Yıldırım'ın cenazesi namazı, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde kılındı.
Fahriye Yıldırım, cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Taziyeler yayınlandı
Fahriye Yıldırım'ın vefatının ardından birçok siyasi isim, taziye mesajı yayınladı.
"Bizi yalnız bırakmadınız"
Binali Yıldırım, annesinin cenaze töreninde şu ifadeleri kullandı:
Son yolculuğunda bizi yalnız bırakmadınız.
Birçok tanıdığımız ve tanımadığımız kişiler gelerek dualar edildi.
Okunanları tüm geçmişlerimize hediye ediyorum.
Ömer Çelik'ten taziye mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:
Genel Başkanvekilimiz Sn Binali Yıldırım’ın annesi Fahriye (Dursune) Yıldırım hanımefendinin vefatını teessürle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Genel Başkanvekilimiz @BY olmak üzere tüm ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhumenin mekanı cennet olsun.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan taziye mesajı
AK Parti Genel Başkanvekili, önceki Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'ı, kıymetli valideleri Fahriye Yıldırım'ın vefatı nedeniyle arayarak üzüntümü ve taziyelerimi ilettim. Fahriye Teyzemize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve değerli ailesine başsağlığı diliyorum.