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    Binali Yıldırım'ın güldüren 'aksakallı' hikayesi

    Binali Yıldırım'ın güldüren 'aksakallı' hikayesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen 'aksakallı' sohbetini anlatan Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, katılımcıları gülümseten açıklamalar yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 16:47
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    Memur-Sen'in Erzincan İl Temsilciliği'nde bir etkinlik düzenlendi.

    Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Vekili ve aynı zamanda Aksakallar Konseyi Başkanı olan Binali Yıldırım da katıldı.

    Binali Yıldırım'ın teşkilat buluşmasında yaptığı esprili açıklamalar, kahkahalara neden oldu.

    "Bütün aksakallılar tanışmak için toplandık"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen ‘aksakallı’ hikayesini anlatan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

    "Yanıma yaklaşıp diyorlar ki. Başbakanım sakal nerede, sakalını göstererek sakal aksakal ama sakal yok. Ben ne diyorum bak sakal sende sıfat bende. Geçen bütün aksakallar tanışmak için topladık, şubatın başında İstanbul’da.

    Binali Yıldırım'ın güldüren 'aksakallı' hikayesi VİDEO

    Binali Yıldırım ın güldüren aksakallı hikayesi #1

    "Baktı etrafına 'aksakallılar nerede' dedi"

    2 gün toplantı yaptık, beyin fırtınası yaptık aksakallılar olarak. Ne yapabiliriz Türk devletleri coğrafyasında. Nasıl devletlerimize, yöneticilerimize faydalı olabiliriz bir eylem planı hazırladık ona göre de Cumhurbaşkanımıza götürdüm.

    Oturduk etrafına şöyle bir baktı aksakallılar nerede dedi. Dedim ki sayın Cumhurbaşkanım buradaki 6 tane ne sakal var ne bıyık var bizde hiç değilse bıyık var iyi bir başlangıçtır dedim.

    Binali Yıldırım ın güldüren aksakallı hikayesi #2

    Aksakallının tanımı

    Tabi aksakalın asıl ifade ettiği mana bir akil insan olmak. Yani yöneticilere, ülkeye, ülkenin meselelerine karşı yönetimlere gerekli bilgileri hiçbir beklenti olmadan, hiçbir hesap kitap olmadan anlatmaktır.

    İyi gideni de gitmeyeni de anlatmak. O yüzden aksakal müessesi Türk dünyasında çok önemseniyor."

    Binali Yıldırım ın güldüren aksakallı hikayesi #3

    AK Parti Genel Başkan Vekili ve aynı zamanda Aksakallar Konseyi Başkanı olan Binali Yıldırım’ın esprili ‘aksakallı’ anlatımı salondakileri kahkaha tufanına boğarken, yoğun alkış aldı.
    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması’nda katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarının ardından ‘aksakallı’ konusuna değinen Yıldırım, esprileriyle salondakileri güldürdü ve yoğun alkış aldı.
    Yıldırım, ‘aksakallı’ hususunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen sohbeti şöyle anlattı:
    “Yanıma yaklaşıp diyorlar ki. Başbakanım sakal nerede, sakalını göstererek sakal aksakal ama sakal yok. Ben ne diyorum bak sakal sende sıfat bende. Geçen bütün aksakallar tanışmak için topladık, şubatın başında İstanbul’da. 2 gün toplantı yaptık, beyin fırtınası yaptık aksakallılar olarak. Ne yapabiliriz Türk devletleri coğrafyasında. Nasıl devletlerimize, yöneticilerimize faydalı olabiliriz bir eylem planı hazırladık ona göre de Cumhurbaşkanımıza götürdüm. Oturduk etrafına şöyle bir baktı aksakallılar nerede dedi. Dedim ki sayın Cumhurbaşkanım buradaki 6 tane ne sakal var ne bıyık var bizde hiç değilse bıyık var iyi bir başlangıçtır dedim.
    Tabi aksakalın asıl ifade ettiği mana bir akil insan olmak. Yani yöneticilere, ülkeye, ülkenin meselelerine karşı yönetimlere gerekli bilgileri hiçbir beklenti olmadan, hiçbir hesap kitap olmadan anlatmaktır. İyi gideni de gitmeyeni de anlatmak. O yüzden aksakal müessesi Türk dünyasında çok önemseniyor.”

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