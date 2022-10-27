Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Trafik kazası geçiren Binali Yıldırım taburcu oldu mu?

Azerbaycan'da trafik kazası geçirdiği bilinen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın son sağlık durumu merak edildi. Yıldırım, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Azerbaycan'da trafik kazası geçirdiği bilinen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumu merak ediliyor. Yıldırım yaşadığı kaza sonrası tedbir amaçlı hastanede tutulmuş ve tedavi görmüştü. İşte Binali Yıldırım'ın son durumu...

Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü bilinen Binali Yıldırım kaza anı ve sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Yıldırım açıklamasında "Çeşitli açılışlar ve temel atmalar sebebiyle heyet halinde Azerbaycan'a gitmiştik. Dönüş yolunda benim, İstanbul Milletvekilimiz ve yakın korumanın içinde bulunduğu araç kaza yaptı, birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Başımda cerrahi müdahale gerektiren bir kesik vardı Rabbimize şükür ediyoruz, kazanın boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç Rabbim sakladı, korudu." ifadelerini kullandı.

"İki kaburga kırığım var"

"Milletimizin, eşimizin, dostumuzun duası bizi bu kazalarla yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu." diyen Yıldırım, " Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesit ameliyat edildi 2 sefer. İki kaburga kırığım var. Vücudun çeşitli yerlerinde ezilmeler var. Bunlar da zaman içerisinde toparlanacak. Bir hafta içerisinde ilk müdahale Azerbaycan'da yapıldı. Azerbaycan'daki doktorlar da çok ilgilendi. Çok yakın ve ilgi desteğini gördüğüm Aliyev'e teşekkür ediyorum. Kazayla beraber her anı büyük bir titizlikle takip eden doktorlarımızdan rapor alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Kafamdaki yırtığın düzeltilmesi için alanında oldukça uzman Ömer Özkan hocamıza, yine İstanbul'da bu konuda uzman Elçin Hanım'a şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca köprücük kemiğinin yerine yerleşmesinde dünyaca ünlü, Cumhurbaşkanımızın da doktoru Mehmet Demirhan hocamıza ve ekibine de bu vesileyle teşekkür etmek isterim." ifadelerini kullandı.