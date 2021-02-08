Binance çöktü mü, neden girilmiyor? Kripto para borsası Binance nedir?

Binance çöktü mü, neden girilmiyor? Kripto para borsası Binance nedir?

Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımı duyurusu sonrası kripto para borsası Binance çöktü. Kriptop para işlemlerini Binance üzerinden yapanlar, konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor.

Bitcoin ve kripto para borsası son zamanlarda hareketli günler yaşıyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alması sonucunda, en güvenilir sayılan kripto para borsası Binance çöktü.

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance'ye gün itibariyle erişim sağlanamadı.

Peki Binance çöktü mü, neden çalışmıyor? Konuyla ilgili açıklama Binance'den geldi..

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Bitcoin'in son fiyat artışı, Tesla'nın SEC dosyasında 1,5 milyar dolarlık bitcoin satın almasının ardından sadece 15 dakika içinde 40.000 doların biraz altından 44.000 doların üzerine yükselen Bitcoin fiyatını ortaya çıkardıktan sonra geldi.

Ani fiyat artışı, Binance gibi ana akım borsalarda yoğun trafiğe yol açarak teknik sorunlara yol açarak müşterilere borsa erişimlerini beraberinde getirdi.

Binance konuyla ilgili "Binance.com'a erişimde bazı geçici zorlukların farkındayız . Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Sabrınız için teşekkür eder ve verdiğiniz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." açıklamasında bulundu.

KRİPTO PARA BORSASI BİNANCE NEDİR?

Kripto para borsası Binance’ın isminden başladığımızda pek azımızın bildiği bir gerçek karşımıza çıkıyor. Binance kelimesi, binary (ikili) ve finance (finans) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

2017 yılında dijital dünyada CZ olarak tanınan Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, 2018 yılından bu yana ticaret hacmi bakımından ve marketinde listelediği altcoin’lerinin sayısı bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer almaktadır.

Listelediği altcoin’lerin sayısı bakımından neredeyse dünyada rakipsiz konumda olan Binance, kullanıcılarının yalnızca ABD Doları ya da Bitcoin ile altcoin alıp satmalarını değil, hizmet sunduğu ülkelerin para birimi ile de altcoin alıp satabilmelerini sağlıyor.

Örnek olarak, Türk Lirası ile Binance’da işlem yapabilir, kripto para alıp satabilirsiniz. Kullanıcılarına her konuda dört dörtlük hizmet sunmayı amaçlayan Binance, devamlı olarak kendini geliştirmekte ve gün ve gün hizmet sunduğu ülkeleri genişletmektedir.

Net olmamakla birlikte genel merkezinin Malta’da bulunduğu bilinen Binance, son 3 yılda öngörülemeyecek düzeyde büyüme kaydetmiş, sahibi Changpeng Zhao’nun dünyanın en zenginler isimler arasına girmesini sağlamıştır.