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    Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili yakalandı

    Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili yakalandı

    Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 12:32
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    Bölücü terör örgütü PKK ile topyekün mücadele devam ediyor.

    Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, görevi başındayken hain teröristlerin saldırısı sonucu, 27 Temmuz 2015 tarihinde aracı içerisinde şehit düşmüştü.

    MİT, şehit Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanını yerde bırakmadı.

    Gerçekleştirilen yeni bir operasyon çerçevesinde Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik paketlendi.

    Şehit Binbaşı Kulaksız'ın kanı yerde kalmadı

    Öte yandan terör örgütü PKK/KCK üyesi olan Savaş Çelik’in, 2014 yılından itibaren Muş kırsalında iş birlikçilik faaliyeti yürütüp, eylemlerde aktif roller üstlendiği öğrenildi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Çelik, 2015’te Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi eylemini planlayıp gerçekleştiren grup içerisinde de yer aldı.

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    Avrupa'ya geçemeden yakalandı

    Eylemin ardından Suriye'ye geçerek örgütsel faaliyetlerine orada devam etti.

    Örgütsel faaliyetlerini Avrupa’da sürdürmesi için görevlendirilen terörist Çelik, MİT tarafından düzenlenen operasyonla Avrupa’ya geçemeden yakalandı.

    Binbaşı Arslan Kulaksız ın şehit edildiği saldırının faili yakalandı #1

    Binbaşı Arslan Kulaksız ın şehit edildiği saldırının faili yakalandı #2

    Binbaşı Arslan Kulaksız ın şehit edildiği saldırının faili yakalandı #3


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