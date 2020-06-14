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- Bingöl'de art arda artçı depremler
Bingöl'de art arda artçı depremler
Bingöl Karlıova'da 5,7'lik depremin ardından 16 artçı deprem meydana geldi.
- AA
- 14.06.2020 - 18:59
Bingöl Karlıova merkezli ve çevre şehirlerden hissedilen 5,7 şiddetindeki depremden sonra vatandaşlar korku ile sokağa döküldü.
BİNGÖL SALLANIYOR
Depremin şokunu daha üzerinden atamayan vatandaşlar artçılarla iki kez daha sarsıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "En büyüğü 4,7 olmak üzere 16 artçı deprem meydana geldi." denildi.