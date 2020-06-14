Bingöl'de art arda artçı depremler

Bingöl Karlıova merkezli ve çevre şehirlerden hissedilen 5,7 şiddetindeki depremden sonra vatandaşlar korku ile sokağa döküldü.

BİNGÖL SALLANIYOR

Depremin şokunu daha üzerinden atamayan vatandaşlar artçılarla iki kez daha sarsıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "En büyüğü 4,7 olmak üzere 16 artçı deprem meydana geldi." denildi.

Bingöl'de art arda depremler VİDEO