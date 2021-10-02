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- Bingöl, Muş ve Diyarbakır kırsalında Eren operasyonları başlatıldı
Bingöl, Muş ve Diyarbakır kırsalında Eren operasyonları başlatıldı
Operasyona 13 taburdan oluşan 2 bin 520 personel katılıyor. Operasyon, Lice kırsalında bulunan Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesinden yönetiliyor.
- AA
- 02.10.2021 - 16:25
- Güncelleme : 02.10.2021 - 16:33
Terör örgütü PKK'ya yönelik Eren operasyonları kapsamında Bingöl, Muş ve Diyarbakır kırsalında sonbahar-kış operasyonları başlatıldı.
Operasyona 13 taburdan oluşan 2 bin 520 personel katılıyor.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin operasyonla ilgili bilgi verdi.
OPERASYON LİCE’DEN YÜRÜTÜLÜYOR
Buna göre, Eren operasyonları kapsamında Muş'un Şenyayla, Bingöl'ün Sağgöze ve Diyarbakır'ın Lice kırsalında başlatılan operasyon, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bulunan Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesi'nden yönetiliyor.