Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
418.145
0.73%
EXEN Coin
19.99
0.00%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Bingöl, Muş ve Diyarbakır kırsalında Eren operasyonları başlatıldı

    Operasyona 13 taburdan oluşan 2 bin 520 personel katılıyor. Operasyon, Lice kırsalında bulunan Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesinden yönetiliyor.
    • AA
    • 02.10.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 16:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bingöl, Muş ve Diyarbakır kırsalında Eren operasyonları başlatıldı

    Terör örgütü PKK'ya yönelik Eren operasyonları kapsamında Bingöl, Muş ve Diyarbakır kırsalında sonbahar-kış operasyonları başlatıldı.

    Operasyona 13 taburdan oluşan 2 bin 520 personel katılıyor.

    İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin operasyonla ilgili bilgi verdi.

    OPERASYON LİCE’DEN YÜRÜTÜLÜYOR

    Buna göre, Eren operasyonları kapsamında Muş'un Şenyayla, Bingöl'ün Sağgöze ve Diyarbakır'ın Lice kırsalında başlatılan operasyon, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bulunan Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesi'nden yönetiliyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir