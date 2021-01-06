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    Bingöl'de 117 kilogram esrar ele geçirildi

    Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince durdurulan araçta 117 kilo esrar ele geçirildi. Narkotik köpekleri 'İmla' ve 'Ezber' buldukları esrarla poz verdi.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 14:17
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    Bingöl'de 117 kilogram esrar ele geçirildi

    Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, araçla Diyarbakır'a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

    Takibe alınan şüphelinin aracı, Genç ilçesi kırsalında durduruldu.

    117 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    Narkotik köpekleri 'İmla' ve 'Ezber'in ile araçta yapılan aramada, 117 kilo esrar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi. 


    Bingöl de 117 kilogram esrar ele geçirildi #1

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