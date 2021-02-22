Bingöl'de 288 TL'lik trafik cezasını iptal ettirdi

Bingöl Sulh Ceza Hakimliği, Sinan Satık'a 1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen hız cezasının iptal edilmesine karar verdi.

Bingöl'den Genç ilçesine giden esnaf Sinan Saltık, 91 kilometre hızla radara yakalandı.

Sürücü Saltık'a, hız sınırının 82 kilometre olduğu yola hızlı girdiği gerekçesiyle 288 TL idari para cezası kesildi.

Saltık ise aldığı cezaya itiraz için hukuk mücadelesi başlattı.

1 KM HIZ FARKI NEDENİYLE CEZA İPTAL EDİLDİ

Saltık'ın başvurusunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, itirazı karara bağladı. Mahkeme, "İtiraz konu ihlali incelendiğinde, anılan yerde yasal hız sınırının 82 kilometre ve yüzde 10'luk pay ile birlikte azami 90 kilometre olduğu, itiraz eden şahsın 91 kilometre hız ile ihlal ettiği, aradaki 1 kilometrelik fark dikkate alındığında bu hususun hız cihazının mekanik olması nedeniyle hata payı içerisinde kalabileceği, bu nedenle itiraza konu tutanağın hakkaniyete aykırı olacağı değerlendirilmiştir." kararını verdi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Mahkeme sonucunu memnuniyetle karşıladığını söyleyen Saltık, "Bu durum beni rahatsız etti. Çünkü hız sınırlarında yüzde 10'luk aşım hakkım varken neden bu cezayı ödeyeyim dedim. Normalde en fazla 90.2 kilometre hızla girmem gerekirken ben 91 kilometre ile girmişim. Bu durumda da 0,8 kilometre hız aşım yapmışım. Yasal hakkımı aradım. Cezaya itiraz ettim. Daha öncesinden alınan emsal kararlara baktım. Benzer kararlar olduğunu gördüm. Ceza geldikten 10 gün kadar sonra dilekçe yazıp itiraz ettim. 12 Şubat’ta mahkeme sonuçlandı. Mahkemeden lehime karar çıktı. Hakkımı savundum ve adalet yerini buldu. Ödemiş olduğum cezayı geri aldım." dedi.