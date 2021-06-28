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- Bingöl'de 3 gündür süren orman yangınına müdahale devam ediyor
Bingöl'de 3 gündür süren orman yangınına müdahale devam ediyor
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve 3 günde ormanlık alanın birçok kesimine sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
- DHA
- 28.06.2021 - 15:38
Bingöl'ün Genç ilçesi Servi bölgesinde, Güzeldere ve Dedebağı köyleri yakınlarındaki ormanlı alanda 25 Haziran günü yangın çıktı.
Bölgede çıkan yangın, günlerdir devam ediyor.
Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangına, Adana ve Hatay'dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor.
MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR
Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlarla da karadan müdahalelerini sürdürüyor.