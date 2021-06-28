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Bingöl'de 3 gündür süren orman yangınına müdahale devam ediyor

Bingöl'de 3 gündür süren orman yangınına müdahale devam ediyor

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve 3 günde ormanlık alanın birçok kesimine sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.