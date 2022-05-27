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    Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem

    AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Yedisu ilçesinde yaşanan 4.0 büyüklüğündeki depremden henüz olumsuz bir ihbar alınmadı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 17:05
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    Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem

    Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, saat 15.49'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, 4.35 km derinliğinde oluşan depremde an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığı aktarıldı.

    Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarında ise yaşanan depremin 4.1 büyüklüğünde olduğu aktarılıyor.

    Çevre illerde hissedildi

    Bir diğer yandan yaşanan deprem Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Muş'ta paniğe neden oldu.

    Bingöl de 4.0 büyüklüğünde deprem #1


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