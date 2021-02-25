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    Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından başlatılan inceleme devam ediyor.
    • AA
    • 25.02.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 13:43
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    Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

    AFAD, Bingöl'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

    Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

    "GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

    Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

    Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem VİDEO

    Bingöl de 4.1 büyüklüğünde deprem #1

    Bingöl de 4.1 büyüklüğünde deprem #2

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