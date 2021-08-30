Euro
9.892
0.37%
Dolar
8.3804
0.44%
Altın
488.19
0.12%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
403.930
-0.46%
EXEN Coin
26.16
0.53%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Bingöl’de 500 bin TL değerinde uyuşturucu yakalandı

    Bingöl'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 18:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bingöl’de 500 bin TL değerinde uyuşturucu yakalandı

    Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde 27 Ağustos'ta Bingöl'ün Merkez ilçesi kırsalında icra edilen uygulamada durdurulan bir araçta 500 bin TL değerinde 1 kilo 270 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    1 KİLO 270 GRAM METAMFETAMİN YAKALANDI

    29 Ağustos'ta Solhan ilçesi Şeref yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada durdurulan otobüste ise 1 şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 89 adet kapsül eroin, 5 gram skunk, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirilerek, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Bingöl’de 500 bin TL değerinde uyuşturucu yakalandı #1

    Bingöl’de 500 bin TL değerinde uyuşturucu yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir