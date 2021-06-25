Euro
10.4974
0.88%
Dolar
8.793
0.97%
Altın
502.16
1.03%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
281.414
-6.82%
EXEN Coin
28.78
-2.83%
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem

    Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
    • AA
    • 25.06.2021 - 21:36
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 22:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem

    AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

    Depremin derinliği 15,51 km olarak ölçüldü.

    ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

    Deprem çevre illerden de hissedildi.

    OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

    Konuya ilişkin ilk açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bingöl - Kiğı’da saat 21.28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor." dedi.

    Bingöl Valisi Kadir Ekinci de Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

    Bingöl de 5.2 büyüklüğünde deprem #1

    Bingöl de 5.2 büyüklüğünde deprem #2

    Bingöl de 5.2 büyüklüğünde deprem #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir