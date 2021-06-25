Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin derinliği 15,51 km olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

Konuya ilişkin ilk açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bingöl - Kiğı’da saat 21.28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor." dedi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci de Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.



