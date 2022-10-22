Bingöl'de 6 milyon 400 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 6 milyon 400 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'ün Genç ilçesinde 6 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve 400 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Türkiye'de PKK'nın gelir kapısı olan uyuşturucu üretim ve ticaretine darbe üstüne darbe vuruluyor.

Güvenlik güçleri bu kapsamda yeni bir operasyona daha imza attı.

6 milyon 400 bin kök Hint keneviri, 400 kilo esrar

AA'nın haberine göre operasyona ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'ün Genç ilçesinde 6 milyon 400 bin kök Hint keneviri ve 400 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar devam. Bingöl'ün Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda, 6 milyon 400 bin kök kenevir, 400 kilogram kubar esrar ele geçirildi." ifadelerini kullandı.