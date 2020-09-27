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    Bingöl’de ambulansa saldırıp camlarını kırdılar

    Bingöl’de bir mezrada attan düşen genç için gönderilen ambulansa yaralı yakınları saldırdı.
    • İHA
    • 27.09.2020 - 18:57
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    Bingöl’de ambulansa saldırıp camlarını kırdılar

    Bingöl'de Karlıova ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Bağlıisa köyüne bağlı Ulupınar mezrasında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Mikail Tunğal (16) attan düşerek ağır yaralandı.

    Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşınca yaralı yakınları tarafından saldırıya uğradı.

    Bingöl’de ambulansa saldırıp camlarını kırdılar- İZLE

    AMBULANSTAKİ SAĞLIKÇILAR, SALDIRIYA RAĞMEN YARALI GENCİ OLDUĞU YERDE BIRAKMADI

    Saldırıda ambulansın camları kırıldı. Sağlık ekipleri, saldırıya rağmen yaralı genci alarak camı kırılan ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine yetiştirdi. Fakat yaralı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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