İHA
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı, kısa sürede etkisini gösterdi.
Yaklaşık 20 dakika süren yoğun dolu yağışı, yolları ve park halindeki araçları adeta savaş alanına çevirdi.
ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU
Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri, araçların camlarını kırarken, kaportalarında derin göçükler oluştu.
Dolu yağışı nedeniyle ilçede gündüz saatleri adeta geceye dönüştü.
TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ
Tarım arazilerinde de büyük zararlara yol açan dolu, üreticileri tedirgin etti.
Meteoroloji, dolu yağışının etkili olduğu bölgedeki vatandaşlara ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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