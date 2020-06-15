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Bingöl’de deprem sonrası heyelan anı kamerada

Bingöl’de deprem sonrası heyelan anı kamerada

Bingöl’de artçı depremin ardından meydana gelen heyelanda kapanan yol, ekiplerin çalışmaları ile yeniden açıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.