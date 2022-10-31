Petrol
92.9
-0.93%
Euro
18.516
-0.11%
Dolar
18.6137
0.18%
Altın
983.32
0.06%
Borsa
3910
0.79%
Bitcoin
382.742
-1.88%
BTXN Coin
10.56
-0.65%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Bingöl'de Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 464 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu" başlatıldığını duyurdu.
    • 31.10.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bingöl'de Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 operasyonu başlatıldı

    Kahraman Mehmetçik'in yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesi sürüyor.

    Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yurdun birçok bölgesinde yeni operasyonlar başlatılıyor.

    Son olarak Bingöl'de, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu' başlatıldı.

    464 personel görevde

    İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 464 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.

    Bingöl de Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 operasyonu başlatıldı #1

    "İnançlı ve kararlı..."

    İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

    Bingöl de Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 operasyonu başlatıldı #2

    Bingöl de Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 operasyonu başlatıldı #3


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Temel Karamollaoğlu'nu tebrik etti
    Politika

    Temel Karamollaoğlu'nu tebrik etti

    İsviçre'de dünya rekoru: En uzun yolcu treni sefer yaptı
    Dünya

    İsviçre'de dünya rekoru: En uzun yolcu treni sefer yaptı

    Görüş Bildir