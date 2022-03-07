Bingöl'de fahiş fiyat denetimi yapıldı

Fahiş fiyat ve stokçuluk işlemlerine karşı harekete geçen ekipler, Bingöl'de denetim gerçekleştirdi.

Ülke genelinde fahiş fiyat artışlarına ve stokçuluğa yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Yurdun 81 ilinde olduğu gibi Bingöl’de de Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde ‘Fahiş fiyat ve stokçuluk’ denetimi gerçekleştirildi.

Merkezdeki zincir marketler ve toptancılara yönelik gerçekleşen denetimlere Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra belediye zabıta ekipleri de eşlik etti.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetimlerde fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk, tarihi geçmiş ürünler ve hijyen kurallarına yönelik inceleme yapıldı. Denetimlerin periyodik olarak süreceği bildirildi.



